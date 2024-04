2024-04-21 21:42:25 - المصدر: سامسونج

مدفوعة بمبيعاتها القياسيّة؛ عزّزت سامسونج مكانتها الرائدة في سوق اللافتات الرقميّة على مدار عقد ونصف

بغداد، العراق، 21 أبريل 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات احتفاظها بمكانتها باعتبارها المزوّد العالمي الأول لبرامج اللافتات الرقميّة للعام الخامس عشر على التوالي؛ وذلك وفقاً للنتائج التي توصّلت إليها شركة أبحاث السوق Omdia، مما يؤكد ريادة سامسونج المستمرة في سوق اللافتات الرقمية العالمي.[1]

وبحسب تقرير Omdia؛ فقد تمكّنت سامسونج مجدّداً من تصدّر سوق اللافتات العالمي بحصّة سوقيّة تبلغ 33%، إلى جانب تحقيق إنجاز على مستوى المبيعات التي وصلت إلى أكثر من 2 مليون وحدة، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة.[2]

وأكّد هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات، أنّ الحصول على المركز الأول في سوق اللافتات العالمي للعام الخامس عشر على التوالي يؤكد التزام سامسونج بالابتكار وقدرتها على الاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء. وقال: "ملتزمون بتقديم أقصى قيمة لعملائنا من خلال الأجهزة والحلول والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة".

وتوفّر سامسونج للإلكترونيات باستمرار منتجات اللافتات المميزة والمصممة لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات الأعمال:

The Wall ؛ شاشة العرض المعيارية الرائدة والأولى من نوعها في العالم والتي تتميز بتقنية Micro LED ، ويمكّن تصميمها الانسيابي العملاء من تخصيص حجم اللافتة ونسبة العرض إلى الارتفاع وشكلها وفقًا لتفضيلاتهم وحالات الاستخدام المحددة.

؛ شاشة العرض المعيارية الرائدة والأولى من نوعها في العالم والتي تتميز بتقنية ، ويمكّن تصميمها الانسيابي العملاء من تخصيص حجم اللافتة ونسبة العرض إلى الارتفاع وشكلها وفقًا لتفضيلاتهم وحالات الاستخدام المحددة. لافتة ذكيّة Smart Signage ؛ تجسّد المحتوى بواقية مثالية وتوفر تجربة غامرة بفضل مظهرها الجانبي فائق النحافة وتصميم الإطار المتناسق.

؛ تجسّد المحتوى بواقية مثالية وتوفر تجربة غامرة بفضل مظهرها الجانبي فائق النحافة وتصميم الإطار المتناسق. اللافتات الخارجيّة Outdoor Signage ؛ مصممة خصيصًا للساحات الرياضية والمواقع التاريخية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. وقد تم تصميم شاشات العرض ضمن مجموعة اللافتات الخارجية لتحقيق الرؤية المثالية في جميع الظروف.

؛ مصممة خصيصًا للساحات الرياضية والمواقع التاريخية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. وقد تم تصميم شاشات العرض ضمن مجموعة اللافتات الخارجية لتحقيق الرؤية المثالية في جميع الظروف. شاشة سامسونج التفاعليّة؛ وهي لوحة إلكترونية مصممة خصيصًا لقطاع التعليم، وتوفر للمعلمين والطلاب إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من الأدوات التعليمية.

ويؤكد توسيع تشكيلة لافتات The Wall التزام سامسونج بالابتكار والتكنولوجيا المتطورة. وقد حظيت العديد من المنتجات مثل The Wall All-in-One وThe Wall للإنتاج الافتراضي، بتفضيل العملاء نظرًا للراحة الاستثنائيّة التي توفرها إلى جانب حالات الاستخدام الفريدة. بالإضافة إلى ذلك؛ تم اعتماد The Wall لتكون شاشة العرض المفضلة لعدد من الفنادق المرموقة مثل أتلانتس ذا رويال في دبي وهيلتون وايكيكي بيتش في هاواي.

وتأتي ريادة سامسونج في سوق اللافتات الرقمية نتيجة لالتزامها في التطوير المستمر للمنتجات والخدمات. ومن الجدير بالذكر أن الظهور الأول لشاشة Micro LED الشفافة لأول مرة في العالم في شهر يناير حظي بإشادة خبراء الصناعة باعتبارها تشكّل الجيل التالي لشاشات العرض التجارية، حيث حازت على جوائز مثل "شاشة LED الأكثر روعة" و"أفضل شاشة شفافة" من AV في أمريكا الشمالية (rAVe).

ويجسّد الإطلاق الأخير لمنصة Samsung Visual eXperience Transformation (VXT) "نظام إدارة المحتوى القائم على السحابة"؛ التزام سامسونج بالابتكار في أجهزة العرض المرئي. وتعمل هذه المنصة السحابية على دمج عمليات المحتوى واللافتات عن بعد في منصة موحدة وآمنة، مما يوفر خدمات وحلول شاملة تتجاوز مجرّد الأجهزة، لتضمن كذلك التشغيل والإدارة السلسة للمستخدمين.

ومن المتوقع في المستقبل القريب أن يشهد سوق لافتات العرض العالمي توسعاً كبيرًا، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، ليصل حجم السوق إلى حوالي 24.6 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 14 مليار دولار في عام 2020.[3]

