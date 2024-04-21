لضمان حصة مياه عادلة للعراق.. البرلمان يقترح إطلاق جولة تراخيص زراعية للتفاوض بها مع تركيا

2024-04-21 21:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اقترحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، الأحد، على الحكومة، اطلاق جولة تراخيص زراعية للتفاوض بها مع تركيا. وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق يجب استثمارها لتصفير كل المشاكل بين بغداد وأنقرة وابرزها المياه والأمن والنفط. وأضاف، أن العراق بعد العام 2014 عراق قوي ويجب أن تتعامل الحكومة في الملفات الخارجية وفق المصالح المشتركة وهذا يجب أن يكون حاضرا خلال زيارة أردوغان. وأشار الخزعلي بالقول: طرحنا على الحكومة مبادرة جولة تراخيص زراعية نتطلع ان تكون ضمن اولويات الحكومة بالتفاوض مع تركيا وضمان حصة عادلة للمياه من نهري دجلة والفرات. ومن المقرر ان يصل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، في زيارة رسمية، اذ من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في ملفات ثنائية واستراتيجية، فيما تؤكد الحكومة العراقية أن ملفات المياه والتعاون الاقتصادي وخاصة طريق التنمية ستكون أبرز ما سيتم النقاش حوله، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستدعم رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع وعقد شراكات استراتيجية من خلال التعاون مع دول الجوار وكذلك تصفير الأزمات عبر حل الملفات العالقة.