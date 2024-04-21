2024-04-21 21:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأحد، بأن العواصف الرعدية المصحوبة بالأمطار التي تشهدها الأجواء العراقية ستنتهي غداً، فيما سترتفع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال ساعات هذه الليلة ستنتهي الحالة الجوية في مدن شمال وغرب ووسط البلاد وتستمر التقلبات الجوية في مدن الجنوب والفرات الأوسط لغاية ساعات قبل ظهر غد الاثنين".

وأضاف "بعدها تنتهي فرص الأمطار وتستقر الرياح شمالية غربية نشطة أحياناً، وتعتدل درجات الحرارة ، لكن هنالك ارتفاع متوقع نهاية الأسبوع".

وشهدت الأجواء العراقية خلال الأسبوع الجاري عواصف رعدية وأمطار اجتاحت معظم المحافظات.