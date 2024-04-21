2024-04-21 21:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، بان لجنة خماسية اصدرت 5 قرارات أمنية حول اشهر حقول الغاز شرق العراق، وسط استعدادات لبدء انتاج الغاز منه بغضون 3 سنوات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة مشتركة تضم (وزارة الدفاع، قائد شرطة ديالى، الحشد الشعبي، قيادة عمليات ديالى) بالإضافة الى وفد فني من وزارة النفط عقدت اجتماعا موسعا تلاه اجراء تقييم ميداني لحقل الخشم الاحمر اقصى شرق ديالى والذي يعد من اشهر حقول الغاز ضمن قاطع شرق العراق غير المنتجة والتي جرى اكتشافها قبل عقود".

واضاف، ان "اللجنة اصدرت 5 قرارات مهمة حول حقل الخشم الاحمر ابرزها تعزيز محيطها بالتحصينات الامنية واناطة مهمة حمايته على مدار الساعة الى قوة قادرة على ادارة ملف المسك والحماية بشكل مباشر بالاضافة الى نصب كاميرات لتحقيق الامن المستدام بالاضافة الى اصدار توجيهات بنشر مفارز قسم معالجة المتفجرات لمسح وتفكيك العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق المؤدية إلى الحقل ومقترباته من أجل إعلان المنطقة خالية من العبوات والقنابل غير المنفلقة التي وضعتها العصابات الإجرامية في وقت سابق".

واشار الى ان "الاجراءات تأتي من اجل توفير بيئة آمنة امام عمل شركة الهلال الاماراتية المكلفة بتطوير الحقل وفق الاتفاق المشترك مع وزارة النفط في رخصها الاخيرة"، لافتا الى ان "الحقل يتميز باحتياطات جيدة من الغاز وامكانية بدء الانتاج خلال 3 سنوات من الان كمرحلة اولى".

وتجري الحكومة وعبر وزارة النفط جملة من التعاقدات لغرض استثمار الغاز المصاحب والحر في الحقول، فيما يجري التركيز على الجولة الخامسة والسادسة من جولات التراخيص بصفتها جولات مختصة بالغاز.