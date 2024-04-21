2024-04-21 22:06:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، عن موعد حسم انتخاب مرشح لرئاسة البرلمان، يأتي بديلاً لمحمد الحلبوسي الذي تمت إنهاء عضويته في تشرين الثاني 2023. وقال الفتلاوي في حديث لـ “إيشان”، إن “ملف رئيس مجلس النواب سيحسم خلال الشهر المقبل، وتُحَل المشكلة بأي طريقة، سواء كانت عبر إتاحة المجلس الفرصة مرة أخرى […]

ظهرت المقالة 20 يوماً أمام الحسم.. الإطار “مُحرَج” أمام بديل الحلبوسي: لن نبقى مكتوفي الأيدي أولاً على Eishan.