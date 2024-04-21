2024-04-21 22:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت السلطات التركية، أن مشروع طريق التنمية، سيجعل شحن البضائع ينخفض إلى 25 يوماً، عكس المرور عبر قناة السويس الذي يستغرق 35 يوماً. وقال وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن “حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما عبر رأس الرجاء الصالح، أما عند اكتمال […]

ظهرت المقالة تركيا تجعل طريق التنمية على رأس أولويات زيارة أردوغان إلى العراق أولاً على Eishan.