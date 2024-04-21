هيئة الحشد تعلن مقتل داعشيين اثنين في جبال حمرين

2024-04-21 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل داعشيين اثنين في جبال حمرين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة مشتركة من الحشد والأمن الوطني، تمكنت من قتل عنصرين بداعش الإرهابي في جبال حمرين، واستطاعت قوة من اللواء 88 بالحشد / فوج المغاوير التابع إلى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد بالتعاون مع الأمن الوطني ومديرية الأمن في صلاح الدين قتل إرهابيين اثنين بالقرب من قرية المبدد جبال حمرين".وأضافت، أن "عملية قتل الإرهابين وتكللت بالنجاح بعد متابعة لهما والوصول إلى أوكار كانا يتحصنان بها".