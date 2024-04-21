الشرطة يهزم أربيل برباعية في دوري نجوم العراق

2024-04-21 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الشرطة على أربيل بنتيجة (4-2) في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق.وسجل للشرطة كل من مهندي علي في الدقيقة 40 وحسين علي جاسم في الدقيقة 50 وعلي حصني في الدقيقة 74 وزيدان عبد الجبار في الدقيقة 87، بينما سجل لفريق أربيل محمد قاسم نصيف في الدقيقة 32 والدقيقة 90+4.وبهذه النتيجة عزز الشرطة رصيده بـ 54 في المركز الاول واربيل عند النقطة 23 في المركز 14.