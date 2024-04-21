ركلات الترجيح تقود الشياطين الحمر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي‎

2024-04-21 23:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قادت ركلات الترجيح مانشستر يونايتد لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب كوفنتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن، بالتعادل 3/3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمانشستر يونايتد.

وافتتح سكوت مكتوميناي التسجيل لمصلحة الشياطين الحمر، في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميلاه هاري ماجواير وبرونو فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 45+1 و58 على الترتيب.

واستغل كوفنتري تراجع أداء مانشستر يونايتد، ليقلص إليس سيمز الفارق، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 71، ثم أحرز زميله كالوم أوهير الهدف الثاني، في الدقيقة 79.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر يونايتد، حصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء، ترجمها حاجي رايت لهدف التعادل في الدقيقة 90+5.

‎وكان يونايتد في طريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رقم 22 بفضل أهداف سكوت مكتوميناي وهاري ماغواير وبرونو فرنانديز.

‎لكن كوفنتري، الذي لعب في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1987، رد بهدفين سجلهما إليس سيمز وكالوم أوهير، قبل أن يسجل هاجي رايت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.