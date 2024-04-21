وزير الإعمار يوجه بالإسراع بدراسة وتطوير التصاميم للمباشرة بالحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية

2024-04-21 23:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأحد، بالإسراع بدراسة وتطوير التصاميم للمباشرة بالحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية.وقال المركز الإعلامي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة "ترأس اجتماعاً لمناقشة المقترحات المُقدمة لتنفيذ الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"وأضاف، أن "الوزير وجه في الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة الطرق والجسور والاستشاريين والمختصين، بضرورة الإسراع بدراسة وتطوير هذه المقترحات وإعداد التصاميم وتدقيقها، تمهيداً للمباشرة بعدد من مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، بالتزامن مع افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى".