القوات الامنية تقتل داعشيين اثنين في جبال حمرين

2024-04-21 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة مشتركة من الحشد والأمن الوطني، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، من قتل عنصرين بداعش الإرهابي في جبال حمرين.

وقال بيان مشترك، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء 88 بالحشد/ فوج المغاوير التابع إلى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد، وبالتعاون مع الأمن الوطني ومديرية الأمن في صلاح الدين، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بالقرب من قرية المبدد جبال حمرين".

واضاف، ان "عملية قتل الإرهابين، تكللت بالنجاح بعد متابعتهما والوصول إلى أوكار كانا يتحصنان بها".



