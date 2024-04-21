2024-04-21 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بانتحار فتاة بسبب رسوبها بإحدى المواد الدراسية، فيما توفي نزيل داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وانتحرت شنقاً بواسطة داخل غرفتها في منزلها الواقع بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، بسبب رسوبها بمادة الرياضيات".

وأشار إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، قال المصدر إن "نزيلاً من أهالي العاصمة بغداد وهو في الخمسينيات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب عارض صحي".

وبين أن "النزيل محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".