طائرة امريكية تستهدف منصة صواريخ استخدمت لقصف قاعدة في سوريا

2024-04-21 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد، برد امريكي على انطلاق صواريخ من الأراضي العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن طائرة أمريكية قصفت العجلة التي كانت تحمل صواريخاً لحظة اطلاقها نحو سوريا في ناحية زمار شمال الموصل.

وأضاف المصدر؛ أن بعض الصواريخ سقطت على داخل الحدود العراقية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ أن خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد اغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الامريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وتابع المصدر؛ أن طيرانا امريكيا كثيفا يحلّق بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة الامريكية في الاراضي السورية.