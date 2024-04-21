العملية مستمرة.. مقتل عنصرين بداعش بعد محاصرتهم في محافظة عراقية

2024-04-21 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، بعملية أمنية ما تزال مستمرة ضمن محافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من محاصرة عنصرين من تنظيم داعش يرتدون الزي العسكري ودروع ضمن ناحية العلم في صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "كميناً محكماً نصب لهما في ناحية العلم، وبعد مراقبة دقيقة ومحاصرة مستمرة، تم قتلهم"، لافتاً إلى أن "العملية مستمرة بحثا عن عناصر أخرى".