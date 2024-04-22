إخماد حريق مخازن تجارية في الديوانية

2024-04-22 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فرضت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، (21 نيسان 2024)، داخل مخازن متنوعة النشاط التجاري في محافظة الديوانية.

وذكر بيان لاعلام الدفاع المدني، تلقته "بغداد اليوم"، ان المخازن "متخذة لخزن الأدوات الاحتياطية والزيوت مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت المخازن المحترقة وعزلت الموقع عن ما يجاورها ونجحت بتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط تلك المخازن المحترقة وتمكنت من السيطرة الكاملة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

ولفت البيان الى، ان "الدفاع المدني، طوقت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".