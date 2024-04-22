ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

2024-04-22 00:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (3-2) على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويقتل أحلام البلوجرانا في المنافسة على اللقب.وسجل لريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.