في هجوم أول منذ شهرين.. العراق يؤكد استهداف قاعدة للتحالف الدولي بسوريا

2024-04-22 01:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، تعرض قاعدة للتحالف الدولي في سوريا لاستهداف صاروخي من داخل الأراضي العراقية.

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.

كما يأتي ذلك، بعد إنهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ربطت بعض الفصائل استئناف عملياتها بنتائج زيارة السوداني.

وذكر بيان للخلية، إن القوات الأمنية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى قرب الحدود العراقية السورية، "شرعت بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت بالساعة (21،50) من يوم الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية".

وأضاف أنه تم العثور على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين.

وكان مصدر أمني افاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من مساء الاحد بإطلاق خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأمريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وأضاف أن الطيران الأمريكي حلق بشكل مكثف بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي قبل ان يستهدف العجلة التي انطلقت منها الصواريخ