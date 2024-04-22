"معركة" سلاحها يقتل العواطف وليس الأرواح.. هكذا انتهى الكلاسيكو الإسباني

2024-04-22 01:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، مساء الأحد، "معركة" خاضها مع غريمه التقليدي برشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من دوري كرة القدم الإسباني بنتيجة لم تكن منتظرة من عشاق النادي الكاتلوني.

وانطلقت المباراة في الساعة العاشرة مساء على سانتياغو برنابيو في نسق حامي الوطيس، حيث سجل برشلونة هدفه الأول عن طريق اللاعب أندرياس كريستنسن في الدقيقة السادسة سددها من ضربة رأسية جاءت عن طريق ركلة ركنية، لكن فينيسيوس جونيور تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 18 عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح، وهكذا انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لهدف.

وفي الشوط الثاني تمكن برشلونة من إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة 69، لكن لوكاس فاسكيز لم يمهل "البرشة" طويلاً ليحقق التعديل بهدف في الدقيقة 73.

واستمرت "حرب الهجمات" بين الفريقين مع ضياع العديد من الهجمات الخطيرة التي رفعت من "سخونة" اللقاء إلى درجة تليق بمنافسة من هذا العيار الثقيل الذي يتابع جمهور كرة القدم في مختلف دول العالم، قبل أن ينهي "الملكيون" اللقاء لصالحهم والمسير نحو طريق التتويج بلقب الدوري الإسباني مجدداً، وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح الريال.

وعلى الرغم من أن أداء برشلونة خلال هذا الموسم لم يكن مبشراً بخير لجمهوره وإدارته، إلا أنه حين يلعب أمام "خصمه الأزلي" يتحول إلى ماكينة لصناعة الأهداف أو على أقل تقدير لردع الهجمات المباغتة.

ويتصدر ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي حالياً جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف، لكن بعد هذا الفوز أصبح الفارق 11 نقطة، ما يعني تضاؤل آمال برشلونة في الوصول إلى الصدارة.