الإعلام الأمني: الشروع بعملية ملاحقة لعناصر خارجة عن القانون استهدف قاعدة للتحالف بسوريا

2024-04-22 01:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الشروع بعملية ملاحقة لعناصر خارجة عن القانون استهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع عمليات قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت بالساعة ( 2150) من يوم الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية".وأضافت، أن " قواتنا الأمنية عثرت على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديم للعدالة لينالوا جزاءهم".