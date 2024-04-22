2024-04-22 01:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بأن عناصر خارجة عن القانون استهدفت قاعدة أمريكية في العمق السوري. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع عمليات قيادة عمليات نينوى، بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت بالساعة ( 2150) من أمس الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ […]

ظهرت المقالة من أطراف الموصل.. قصف قاعدة أمريكية في العمق السوري والإعلام الأمني تعلن العثور على منصة الإطلاق أولاً على Eishan.