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من أطراف الموصل.. قصف قاعدة أمريكية في العمق السوري والإعلام الأمني تعلن العثور على منصة الإطلاق

من أطراف الموصل.. قصف قاعدة أمريكية في العمق السوري والإعلام الأمني تعلن العثور على منصة الإطلاق
من أطراف الموصل.. قصف قاعدة أمريكية في العمق السوري والإعلام الأمني تعلن العثور على منصة الإطلاق
2024-04-22 01:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بأن عناصر خارجة عن القانون استهدفت قاعدة أمريكية في العمق السوري. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع عمليات قيادة عمليات نينوى، بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت بالساعة ( 2150) من أمس الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ […]

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