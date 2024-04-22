2024-04-22 02:54:07 - المصدر: منصة إيشان

نشرت حركة عصائب أهل الحق، بياناً أعلنت فيه براءتها من الأشخاص الذين يعلنون انفصالهم عن الحركة، خاصة بعد المقاطع الفيديوية التي أظهرت أشخاصاً يعلنون عودتهم إلى التيار الصدري. وذكر بيان الحركة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “الحركة قصدت إلى تحقيق الأهداف العليا التي خطّها الأمين العام قيس الخزعلي، وفي مراحل متعددة أهمها: إنهاء الاحتلال الأمريكي، […]

ظهرت المقالة تلميحاً للعائدين الى أحضان “الصدر”..العصـائب: الأغلب لا معرفة لنا بهم أولاً على Eishan.