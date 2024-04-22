أنشيلوتي: لم أر جدلا تحكيميا في الكلاسيكو

2024-04-22 03:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مواقف حكم الكلاسيكو ضد برشلونة، ليست مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل حتى آخر لحظة.وتأخر ريال مدريد في النتيجة مرتين، قبل أن يقلب الطاولة بهدف في اللحظات الأخيرة، ليخرج منتصرًا (3-2) بالمباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم أر أية مواقف مثيرة للجدل من الحكم، بالنسبة لي لن أعلق على مطالبات برشلونة باحتساب هدف، لا توجد صور واضحة، أما بالنسبة لركلة الجزاء الخاصة بنا، فقد شاهدتها وتبدو واضحة تماما".في الدقيقة 28، نفذ رافينيا ركلة ركنية على القائم القريب، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس أندري لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار "الفار" الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.وأضاف المدرب الإيطالي: "لقد كانت مباراة متكافئة للغاية ضد برشلونة القوي، الذي قدم كل شيء لإعادة الصراع على الليجا، وتقدموا مرتين لكننا قاتلنا حتى آخر لحظة، وفي النهاية جاء هدف بيلينجهام".وتابع: "لقد كان انتصارًا حيويًا، وتركنا في وضع جيد للغاية بالدوري".وأتم: "الفريق قدم أسبوعًا لا يُنسى، وأنا فخور جدًا باللاعبين بعد ردة الفعل في مباراتين صعبتين للغاية (مانشستر سيتي في دوري الأبطال)، نحن سعداء، ولدينا حماس كبير".بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ليتسع الفارق إلى 11 نقطة، قبل 6 جولات من النهاية.