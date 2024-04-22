كلوب يكشف عن خطته بعد الفوز على فولهام

2024-04-22 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعاشاد المدرب الالماني لنادي ليفربول يورغن كلوب في الفوز على فولهام في إطار الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.وخلال تصريحات له، قال كلوب: "لقد قدمنا أداء جيدًا لمدة 80 دقيقة، على الرغم من عدم إعجابي بالعشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث استقبلنا هدفًا، إلا أني راضٍ عن الشوط الثاني".وأضاف: "تمكنا من إظهار أداء جيدًا حقًا في الشوط الأول، حيث سيطرنا على مجريات اللعب وسجلنا بعض الأهداف الرائعة".واختتم كلوب حديثه مع التأكيد على ضرورة الفوز في المباريات القادمة للمحافظة على مكانتهم في الصدارة، مشيرًا إلى منافسة شرسة من فرق مثل آرسنال ومانشستر سيتي: "نحن بحاجة إلى الفوز في كل مباراة، وهذا ما سنعمل عليه بجدية".