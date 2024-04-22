تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

2024-04-22 08:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.75 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو/ آيار لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي يوم الاثنين 12 سنتا إلى 83.02 دولارا للبرميل.

وانخفض عقد يونيو/ حزيران الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.75 دولارا للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، تكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير شباط بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية انتقامية مفترضة على أراضيها وقالت إنها لا تخطط للرد. وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل