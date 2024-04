إذاعة الناصرية: لجنة الموارد المائية في مجلس ذي قار تبين اسباب نقص الحصة المائية

2024-04-22 08:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال نائب رئيس لجنة الموارد المائية في مجلس محافظة ذي قار الشيخ سالم الاسماعيلي، أن محافظة ذي قار تعاني من نقص في الحصة المائية الخاصة بها لعدة أسباب بعضها قابل للمعالجة. وذكر الاسماعيلي في برنامج بثته اذاعة الناصرية أن من أهم أسباب شحة المياه في ذي قار هو...

