بعد ستة أيام من بدء الحملة... الصحة تعلن تطعيم 5 ملايين طفل ضد مرض الحصبة

2024-04-22 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تطعيم نحو 5 ملايين طفل ضد مرض الحصبة لغاية يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة التطعيم ضد مرض الحصبة التي أطلقتها وزارة الصحة مستمرة لمدة 10 أيام"، منوهاً بأنه "بعد اليوم السادس للحملة وصل عدد الأطفال ممن تلقوا التطعيم 4 ملايين و800 ألف طفل".

وأضاف، أن "الحملة مستمرة لغاية يوم الخميس المقبل"، مبيناً أن "الوزارة تهدف إلى تطعيم أكثر من 7ملايين طفل بأعمار مدارس الابتدائية ورياض الأطفال".

وأشار، الى أن "الوزارة تجدد دعوة وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي لجميع أولياء الأمور والمعنيين، بالتفاعل والتعاطي مع الحملة، بهدف تحصين الأطفال من الإصابة بمرض الحصبة، مؤكداً أن جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة آمنة وفعّالة ومن مناشئ عالمية رصينة معتمدة من قبل الجهات العالمية المختصة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف".