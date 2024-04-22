2024-04-22 09:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار النفط حول العالم.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل 8 سنتات لتصل إلى 85.64 دولاراً، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار خام البصرة المتوسط التي هبطت 8 سنتات لتسجل 88.4 دولاراً للبرميل.

هذا وانخفضت أسعار النفط العالمية متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على إيران.