منتخب شباب ألعاب القوى يتوجه إلى دبي للمشاركة في بطولة آسيا

2024-04-22 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر صباح اليوم الاثنين وفد منتخب الشباب بألعاب القوى، العاصمة بغداد متوجهاً الى مدينة دبي للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والتي ستقام للفترة من الثالث والعشرين ولغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي وبمشاركة 37 دولة.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الوفد تألف من عضو مجلس إدارة الاتحاد سيف رعد العبيدي رئيساً وعبد الأمير حسين إدارياً للوفد ومحمد عبد الواحد معالجاً وثلاثة مدربين هم محسن حزام وشرف الدين طالب وشمام صمد وخمسة لاعبين هم مصطفى محسن حزام وزين العابدين مخلص ويحيى ابراهيم وعباس عودة وعبد الواحد علاء الدين وأربع لاعبات هن ديرين بختيار ونرجس حسين ورنين أحمد وبنت الهدى إبراهيم".ونقل البيان عن رئيس الوفد قوله: إن" الفريق سيقيم في فندق الأتلتكس بمدينة دبي وسيخوض اللاعبون وحدة تدريبية مسائية بعد الوصول الى مدينة دبي"، لافتاً الى أن "الجهاز الفني والإداري سيحضران مساء اليوم المؤتمر الفني الخاص بالبطولة".وأوضح العبيدي أن " البطولة ستشهد مشاركة عدد من أبطال القارة في مختلف الفعاليات ونأمل أن يحقق لاعبونا نتائج مميزة ونطمح لتحقيق الأوسمة رغم قوة المنافسة، إلا أننا نثق بقدرات الفريق".وتابع العبيدي أن" الاتحاد زج بثلاثة لاعبين هم يحيى إبراهيم ومصطفى محسن وزين العابدين مخلص، تحت إشراف المدرب محسن حزام بمعسكر تدريبي في مدينة دبي استمر لمدة أربعة أسابيع تحضيراً للبطولة ونأمل أن يكون لاعبونا قد استفادوا من المعسكر لتحقيق نتائج مميزة".