بارزاني: صحفيو كردستان يتمتعون بحرية مطلقة في انتقاد الأداء الحكومي

2024-04-22 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، على دور الصحافة في إيصال الحقيقة وخدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم وصون الكيان الدستوري للإقليم، كما جدّد دعمه لحرية التعبير، ودعا إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة يوم الصحافة الكردية، تلقته "بغداد اليوم"، بأن الإعلامي في ظل حكومة الإقليم، يحظى بحرية تامة في أداء رسالتهم دون رقابة وقيود، ويتمتعون بمطلق الحرية في انتقاد وتشخيص أي تجاوز وتقصير أو إهمال في الأداء الحكومي، مؤكدا بأن حكومته ستبقى سنداً وعوناً دائماً للصحفيين والعاملين في ميدان الإعلام، بما يمكننا من الارتقاء بكردستان إلى آفاق أرحب من التقدم في المجالات كافة.

ودعا بارزاني، صحفيي الاقليم، للعمل على إيصال الحقيقة بكلّ أمانة، والمساهمة في نهضة كردستان وخدمة مواطنيها، والدفاع عن حقوق شعب كردستان، وصون وتعزيز الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في مقدمة أهداف صحفيي كردستان وغاياتهم النبيلة، وأن يكونوا مرآة للوطن وواجهته، وأن يكرسوا جهودهم لحماية القيم الوطنية والمصالح العليا لشعب كردستان، مع تجنب استخدام اللغة المسيئة، والابتعاد عن التشهير باسم المهنة.

يذكر ان يوم الصحافة الكردية، يتزامن مع مع صدور العدد الأول من صحيفة (كردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كردستان.