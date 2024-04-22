سر "تضخم" الوفود الرسمية العراقية.. المحاصصة تفرض إشراك الجميع!

2024-04-22 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، ان "تضخم" حجم الوفود العراقية في الزيارات الى الدول الاخرى، غالبًا يأتي بسبب مراعاة "المحاصصة" حتى في الوفود، مما يدفع الى مشاركة الكثير من الشخصيات فقط لارضاء الاطراف المرتبطة بها.

وقال سالم في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك مبالغة كبيرة جداً بأعداد الشخصيات المشاركة بالوفود العراقية الخارجية المختلفة، وأكيد هذه المبالغ تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة بشكل سنوي، كما يمكن اختصار تلك الوفود الى النصف، خاصة ان بعض الزيارات تكون بروتوكولية".

وأضاف ان "بعض الوفود العراقية الخارجية، يتم اختيار افرادها أيضا وفق المحاصصة السياسية وكذلك الطائفية، ويكون فيها تنوع سياسي ومكوناتي، ولهذا يكون اعداد الوفد مبالغ فيه من حيث الشخصيات، وهذا كله من اجل إرضاء بعض الجهات والشخصيات السياسية، وليس النظر وفق مصلحة الدولة".

واثير الجدل حول حجم الوفد المرافق للسوداني الى واشنطن والذي بلغ اكثر من 130 شخصا من بينهم رجال اعمال ورؤساء شركات ومحللين سياسيين واقتصاديين.



