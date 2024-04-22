حارس مرمى برشلونة: ما حدث في الكلاسيكو عار

2024-04-22 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة، عن خسارة فريقه وما حدث أمس الأحد، ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم. وتفوق ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن الجولة 32 من عمر الليغا، على ملعب “سانتياغو برنابيو”. وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس […]

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