[بظروف غامضة].. وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن الناصرية المركزي

2024-04-22 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن وفاة نزيل محكوم بالسجن المؤبد داخل السجن لاسباب غير معروفة. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية” إن “نزيلا يبلغ من العمر 52 عام من سكنة محافظة بغداد، توفي داخل سجن الناصرية المركزي”. وأضاف أنه “تم نقل جثمان النزيل...

