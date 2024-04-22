النقل تستعد لاستكمال خطوات التعاقد مع موانئ أبو ظبي

2024-04-22 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعمل وزارة النقل على استكمال خطوات التعاقد مع موانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء الفاو الكبير. وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ الوزارة باشرت الاتفاق مع موانئ أبو ظبي للشراكة وتشغيل ميناء الفاو، بإعداد خطوات التعاقد معها بشكل رسمي خلال المدة المقبلة. وأضاف أنَّ الوزارة تلقت عروضاً كبيرة من شركات صينية وإماراتية وسنغافورية، لكنَّ الشروط تطابقت مع ما قدمته إدارة موانئ أبو ظبي، في ما يتعلق بسياسة التشغيل والإدارة وتوسعة سوق النقل البحري الإقليمي والدولي للميناء وجعله محطة ترانزيت عالمية. وأشار الصافي إلى أنَّ نهاية العام الحالي ستشهد إكساء كامل الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر بالتزامن مع استكمال مشروع الأرصفة الخمسة. وبين أنَّ هناك اجتماعات مستمرة بالتنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق واللجان الفنية والإدارية والقانونية لإكمال تفاصيل التعاقدات التمهيدية مع موانئ أبو ظبي للوصول إلى الصيغة الأفضل لتشغيل ميناء الفاو الكبير.