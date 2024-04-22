أين وصل مشروع الربط الكهربائي بين إيران وروسيا وأذربيجان؟

2024-04-22 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مسؤول في وزارة الطاقة الإيرانية إن مشروع الربط الكهربائي بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان وصل إلى المرحلة النهائية وسيتم تنفيذه في المستقبل القريب. وقال رئيس المكتب الدولي للوزارة، مجتبى أكبري، إن تنفيذ مشروع الكهرباء هذا سيوفر إمكانية استيراد الكهرباء عندما تحتاج البلاد إليها، وتصدير الفائض من الكهرباء إلى هذه الدول. كما أشار مجتبى أكبري إلى إمكانية تصدير الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى الدول الثلاث المجاورة، وهي تركيا وأفغانستان وباكستان. وأشار إلى أن وزير الطاقة التركي زار إيران الشهر الماضي وطلب من نظيره الإيراني إقامة تعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وأيضا تبادل الكهرباء. وأضاف أن المحادثات على مستوى الخبراء بشأن تبادل الكهرباء بدأت بين إيران وتركيا، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن معلومات مفصلة حول هذه القضية خلال الشهرين المقبلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي 31 ينايركانون الثاني، قال رئيس شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية، إن المنصة التقنية لتبادل الكهرباء بين إيران وتركيا قد تم إعدادها باستخدام أحدث التقنيات في العالم. وأشار مهدي مقيم زاده إلى أن التقنيات الجديدة ستمكن البلاد من تصدير الكهرباء إلى أوروبا. وأشار إلى أنه عند توقيع عقد تشغيل خط نقل الطاقة الكهربائية BtB HVDC جهد 400 كيلوفولت بين خوي في إيران وفان في تركيا، فإنه من الممكن تبادل الكهرباء بين البلدين بأحدث التقنيات. ومضى يقول إن تبادل الكهرباء بين الجارتين سيعزز التعاون والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن ذلك يوفر التنويع ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى. ووقعت شركة إدارة الشبكة الإيرانية وشركة نقل الكهرباء التركية TEIAS اتفاقية لتشغيل خط نقل الطاقة خويفان خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا.