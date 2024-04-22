أربيل تطلق حملة "صديقة للبيئة" في يومها العالمي (صور)

2024-04-22 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وذلك من خلال إطلاق حملة حضرها عدد كبير من الناشطين والمتطوعين وفرق منظمات المجتمع المدني.

وحضر في بداية الحملة عدد كبير من قناصل وممثلي الدول الصديقة مع إقليم كوردستان وممثلي حكومة إقليم كوردستان، بينهم محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفرق وزارة البلديات في حكومة الإقليم.

وتغطي هذه الحملة، المناطق الحدودية لمحافظة أربيل بشكل خاص، وإقليم كوردستان بشكل عام.

في أربيل، تنقسم الفرق إلى قسمين، أحدهما للشواطئ والأماكن التي يقصدها المواطنون أيام الجُمع والأعياد، والآخر لوسط المدن والمناطق الأكثر ازدحاماً.

وقال خوشناو، في تصريح لوسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملة هي حملة تنظيف، ولكن نحتاج أيضا إلى حملة توعوية حتى يحترم المواطن البيئة بشكل عام".

وأكد محافظ أربيل، استمرار حملات التخضير التي تعتبر أربيل حالياً المحافظة الأنظف والأكثر خضرة في العراق، والاستمرار سيجعلها الأكثر خضاراً على مستوى دول المنطقة أيضاً.