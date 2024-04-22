حارس برشلونة: ما حدث في الكلاسيكو عار

2024-04-22 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انتقد مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، حدثا مثيرا للجدل في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في مباراته يوم امس الاحد.

وقال تير شتيجن في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف يامال".

وأضاف "هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".

وبشأن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد كوبارسي لصالح فاسكيز، وجاء منها الهدف الأول ريال مدريد، علق "أعتقد أن فاسكيز كان ذكيا في ركلة الجزاء، وأظن أنه حاول البحث عنها".

وانتصر ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.







