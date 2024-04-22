2024-04-22 10:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضاف أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، وتنشط الرياح خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس الخميس القادم، سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق".ولفت إلى أن "يوم الجمعة القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".