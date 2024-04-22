2024-04-22 10:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار سجل حالتي انتحار فجر اليوم، أحدهما لشاب عمره 15 عاماً"، مبيناً أن الأخير "أقدم على شنق نفسه بواسطة (شناطة) داخل منزله بمنطقة الحي العسكري، ما أدى لوفاته فى الحال".

واضاف، أن "حالة الانتحار الثانية تعود لشاب آخر أقدم فيها على جرح نفسه، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث تمكن ذويه من إنقاذه ونقله للمشفى".

وبين المصدر، ان" الشابين أقدما على الانتحار حزنا على صديقهما، الذي انتحر قبل يومين في ذات المنطقة ".