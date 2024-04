2024-04-22 11:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية أفاد مصدر أمني, اليوم الاثنين، بانتحار طالبة “راسبة” في مرحلة المتوسطة، وشاب مراهق، خلال ساعات في محافظة ذي قار. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، إن “طالبة في المرحلة المتوسطة تبلغ من العمر 16 عاما اقدمت على الانتحار في قضاء الغراف”. وأوضح أن “الطالبة انتحرت بسبب رسوبها في...

