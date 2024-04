2024-04-22 11:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كرم رئيس جامعة ذي قار يحيى عبد الرضا عباس، طالبة في كلية العلوم بعد تأليفها كتاب في الفيزياء بعنوان “رحلة في تأريخ الفيزياء”. وقالت رئاسة الجامعة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “رئيس الجامعة أشاد بالمنجز العلمي والنوعي المهم الذي قدمته الطالبة، إضافة لتفوقها الدراسي”. وجدد...

