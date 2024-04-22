2024-04-22 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة Hürriyet، بأن الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية برية شاملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للعراق. ووفقا للصحيفة، من المقرر أن تتم زيارة أردوغان إلى العراق يوم الاثنين. وتتوقع القوات المسلحة التركية إجراء عملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني في أشهر […]

ظهرت المقالة صحيفة: القوات التركية تتوقع شن عملية عسكرية واسعة شمالي العراق قريبا أولاً على Eishan.