رئيس هيئة الاستثمار: الجولة الثانية للمشاريع السكنية تتضمن 10 مدن

2024-04-22 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، اليوم الاثنين، عن قرب استكمال إجراءات الإعلان عن مدينة ضفاف كربلاء المقدسة، فيما أشار إلى أن الجولة الثانية من المشاريع السكنية تتضمن 10 مدن.

وقال مكية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع الاستثمارية السكنية التي أعلنا عنها كانت 5 مشاريع آخرها الجواهري في بغداد والغزالي في الموصل"، مبيناً أنه "من المؤمل استكمال بعض الإجراءات قريباً للإعلان عن مدينة ضفاف كربلاء المقدسة".

وأضاف مكية، أن "المشاريع السكنية تتضمن جولتين، الأولى 5 مشاريع، والثانية ستكون 10 مدن سكنية"، مشيراً الى أنه "سيتم الإعلان عنها بعد استكمال جميع الموافقات".