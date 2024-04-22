اليوم.. ديربي مصيري يجمع منتخبنا الأولمبي ونظيره السعودي بنهائيات آسيا

2024-04-22 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعب خليفة الدولي، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، مباراة الديربي الآسيوي الذي سيجمع منتخبنا الأولمبي ونظيره السعودي، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة فعالياتها حالياً في قطر وتستمر حتى الثالث من أيار المقبل.

وتأتي أهمية مباراة اليوم كونها تقرر تأهل منتخبنا الأولمبي الى الدور الربع النهائي.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللاعبين على أتم الجاهزية لهذه المباراة، حيث سيكون هناك أسلوب كروي أعلى مستوى من المباراة السابقة أمام نظيره الطاجيكي. "

وأضاف شنيشل، أن" المباراة ستكون صعبة على المنتخبين، وكلانا يريد الفوز، لاسيما منتخبنا الذي عليه الفوز لمواصلة المشوار الآسيوي نحو الأدوار المقبلة "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني وضع تخطيطاً يتلاءم مع قوة المنتخب الخصم الذي فاز في المباراتين السابقتين، ويطمح لمواصلة المشوار بنجاح، إلا أن لاعبينا سيكون لهم القول الفصل بتنفيذ الأسلوب الفني الذي نضعه للخروج بنتيجة إيجابية تعكس قوة المنتخب الأولمبي، لا سيما أن لدينا العديد من الأوراق المهمة سنعول عليها في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث".

ويتصدر المنتخب السعودي لائحة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد (6 نقــاط)، بينما يأتي تايلند وصيفاً وله (3 نقاط) بالتساوي مع منتخبنا، إلا أنه يتفوق بالمواجهة المباشرة، في حين يحتل طاجكستان المرتبة الرابعة بدون رصيد.