الجنائية المركزية: الاعدام بحق إرهابيين اثنين في تنظيم داعش

2024-04-22 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، حكماً بالاعدام بحق ارهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم"داعـــش" الارهابي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرمين قاما بالعمل في المفارز المالية والادارية والقتاليــة لتنظيم داعــــش الارهابي".

واوضح أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3و4 من قانون مكافحة الارهــاب رقم 13 لسنة 2005".