2024-04-22 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة هي الاولى منذ 13 عاما، بعد أن كانت آخر زيارة له حين كان رئيسا للوزراء في آذار 2011.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولات والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

كما يرافق الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغتاي قليج.

وخلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، من المقرر أن يعقد أردوغان اجتماعات مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء العراقي، ومن ثم يوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وعقب إتمام لقاءاته في العاصمة بغداد، سيتوجه الرئيس أردوغان برفقة وفده، إلى مدينة أربيل في اقليم كوردستان للقاء المسؤولين الكورد.

وتأتي الزيارة في ظل تقارب استراتيجي واسع النطاق بين العراق وتركيا بعد سلسلة من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى، التي جرت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات ومسؤولين آخرين من تركيا والعراق، في 13 مارس/آذار الماضي في بغداد.