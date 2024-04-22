أردوغان في العراق بعد أكثر من عقد... تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن على جدول الأعمال

2024-04-22 11:54:04 - المصدر: فرانس 24

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين العراق في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد من الزمن. ويلتقي أردوغان نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما سيزور أيضا أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991. ومن المتوقع أن تتمحور المباحثات حول التعاون التجاري وصادرات النفط والملفات الأمنية بين البلدين فضلا عن تقاسم أفضل للمياه.