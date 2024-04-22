الإعدام لإرهابيين بتنظيم داعش في العراق

2024-04-22 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لمجلس القضاء العراقي، حكماً بإعدام إرهابيين اثنين ينتمون إلى تنظيم داعـش الإرهابي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين قاما بالعمل في المفارز المالية والإدارية والقتاليــة لتنظيم داعــــش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1، وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3و4 من قانون مكافحة الإرهــاب رقم 13 لسنة 2005".