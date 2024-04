2024-04-22 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مدير زراعة ذي قار الجديد، عواد خلف، اليوم الاثنين، عن مباشرته بالعمل كمديرا للدائرة. وقال خلف في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “باشر بالعمل بشكل رسمي بالمهام المكلف بها كمديرا لدائرة رزاعة ذي قار”. يشار إلى، أن تكليف عواد، جاء بعد أن قدم مدير الدائرة...

