رئيس الوزراء يستقبل أردوغان بمطار بغداد

2024-04-22 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمطار بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بمطار بغداد الدولي في مستهلّ زيارته الرسمية إلى العراق".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية هي الأولى منذ 13 عاماً.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة في ظل الحاجة لبحث العديد من الملفات المشتركة التي تتطلب إيجاد حلول وخصوصاً ملفات المياه وتصدير النفط من إقليم كردستان وطريق التنمية والتعاون الاقتصادي والمصرفي وملف الأمن المشترك.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في ملفات ثنائية وستراتيجية، فيما تؤكد الحكومة أن ملفات المياه والتعاون الاقتصادي وخاصة طريق التنمية ستكون أبرز ما سيتم النقاش حولها، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستدعم رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع وعقد شراكات ستراتيجية من خلال التعاون مع دول الجوار وكذلك تصفير الأزمات عبر حل الملفات العالقة.