السيد الحكيم: العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة

2024-04-22 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.وذكر بيان لتيار الحكمة الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، التقى السفير الفنزويلي المعتمد في العراق أرتورو انيبال كايكوس راميريز، وتم تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد السيد الحكيم، "انفتاح العراق على الجميع بما يخدم مصالحه ويحفظ سيادته"، مشيراً الى أن "طبيعة التحديات التي واجهها العراق وتغلب عليها، وأنه يعيش حالة استقرار غير مسبوقة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي".ودعا، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيداً "بكل المواقف الداعمة والمطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني وحمايته".